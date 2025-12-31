A interiorização da cultura cooperativista e o fortalecimento da representação institucional têm sido duas importantes frentes de atuação do Sistema OCB/GO nos últimos anos em Goiás. Em 2025, esse trabalho foi intensificado e passou a produzir impactos ainda mais visíveis na economia, na organização social e na vida cotidiana da população goiana, em todas as regiões do estado.\nUm dos principais marcos desse movimento foi a expansão das celebrações do Dia e da Semana do Cooperativismo. Ao longo de 2025, o Sistema OCB/GO, em parceria com cooperativas locais e prefeituras, realizou 21 edições municipais das comemorações, que beneficiaram mais de 76,5 mil pessoas com serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação financeira, cultura, lazer e meio ambiente.\nA interiorização das celebrações tem papel estratégico na difusão dos valores do nosso setor. A população passa a compreender melhor a importância econômica e social das cooperativas locais. Atualmente, 26 cidades goianas já têm leis que instituem datas de celebração do cooperativismo em seus calendários oficiais de eventos, numa ação conjunta com as prefeituras e câmaras municipais.