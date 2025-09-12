O Brasil é um dos países com maior potencial para liderar o debate ambiental no cenário global, pois dispõe de vastos recursos naturais e ambientais relacionados ao tema. No entanto, perde a oportunidade de consolidar esse protagonismo por não ter construído uma agenda que reflita os desafios ambientais atuais e futuros, além de não demonstrar um compromisso consistente com as questões ambientais.\nO país se prepara para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em 2025, em Belém. As dificuldades enfrentadas pela capital paraense refletem não apenas o despreparo da cidade para acolher o evento, mas também o atraso estrutural do Brasil em suas políticas ambientais. Um exemplo claro é o saneamento básico: apenas cerca de 20% da população de Belém conta com acesso à rede de esgoto.