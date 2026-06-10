Quando uma criança recebe o diagnóstico de câncer, toda a família passa a enfrentar uma batalha. O medo, a angústia e a incerteza transformam a rotina de pais, mães, irmãos e avós. A vida passa a ser marcada por consultas, exames, internações e pela esperança de que o tratamento devolva a saúde e os sonhos interrompidos pela doença.\nDurante muitos anos, além de enfrentar esse desafio, famílias goianas precisaram lidar com outro sofrimento: deixar suas casas, seus empregos e sua rede de apoio para buscar tratamento em outros estados. Era uma luta contra o câncer e também contra a distância, justamente quando a presença da família se torna ainda mais importante.\nHá um ano, essa realidade começou a mudar. Com a inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), abriu-se um novo capítulo para a saúde pública goiana. Sensivelmente idealizado pelo ex-governador Ronaldo Caiado, o Cora nasceu para ser muito mais do que um hospital. Foi concebido como um espaço de acolhimento, dignidade e esperança.