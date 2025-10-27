Goiânia chegou aos 92 anos com a maturidade de quem entende seu papel no coração do Brasil. Nossa capital é espelho de um Estado que equilibra tradição e modernidade e que tem a vocação de liderar o crescimento econômico que emana do Centro-Oeste para o Brasil. É uma visão ousada. Mas não temos motivos para nos acanhar.\nCom mais de 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é o centro pulsante de um estado que cresce acima da média nacional e que recebe a devida atenção do Governo Estadual. O time liderado pelo governador Ronaldo Caiado, do qual tenho orgulho de fazer parte, assumiu responsabilidades que, por mais de uma década, foram negligenciadas por gestões passadas.\nA coragem de intervir no transporte coletivo é um exemplo desse compromisso. A nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos marca uma virada histórica: R$ 2,6 bilhões em investimentos, tarifa congelada em R$ 4,30 desde 2019, terminais modernizados e frota renovada com ônibus elétricos e movidos a biometano. Transporte digno é condição básica para o desenvolvimento urbano. Goiânia consolida um papel de referência em mobilidade e já nos inspira a levar esse modelo a outras regiões do Estado.