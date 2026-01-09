A radicalização da política externa associada ao trumpismo recoloca em evidência dinâmicas históricas que a experiência do século XX buscou superar. Evidentemente, não se trata de equiparar contextos distintos, mas de reconhecer similaridades estruturais entre determinadas práticas da política internacional contemporânea e o autoritarismo expansionista que marcou o nazifascismo europeu. O desprezo por normas, o nacionalismo agressivo, a exaltação da força e a ideia de que grandes potências podem impor seus interesses a outras nações revelam um padrão recorrente e perigoso.\nApós a devastação da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional procurou construir uma nova arquitetura institucional capaz de conter esse tipo de arbitrariedade. A criação da Organização das Nações Unidas (ONU), a afirmação do princípio da autodeterminação dos povos e o fortalecimento do Direito Internacional constituíram respostas diretas aos horrores produzidos pelo expansionismo autoritário. A substituição da força bruta por regras, instituições e mecanismos multilaterais tornou-se condição essencial para a estabilidade da ordem internacional e para a preservação da soberania dos Estados.