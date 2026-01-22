A eleição de 2026 se aproxima e, com ela, ressurge a complexa e crucial discussão em torno da cota de gênero e sua aplicação, representando um desafio significativo para a Justiça Eleitoral, para os advogados e, sobretudo, para os próprios partidos e candidatos. A dificuldade central reside no fato de que a responsabilidade primária e inegociável pelo cumprimento da cota, o mínimo de 30% de candidaturas para cada sexo, é dos partidos políticos. Esta obrigação não se limita a um mero preenchimento formal das vagas com nomes femininos.\nO TSE tem reiterado que a cota exige candidaturas femininas efetivas, demandando o direcionamento proporcional e equitativo dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as campanhas das mulheres. O grande obstáculo para os partidos reside na capacidade de encontrar, incentivar e apoiar mulheres para se candidatarem de forma competitiva, garantindo a distribuição justa de recursos financeiros e tempo de propaganda, além de comprovar a seriedade dessas candidaturas.