O crédito rural é um dos principais instrumentos de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. No entanto, sua função de estimular a produção perde força quando contratos são executados sem a devida observância das garantias legais asseguradas aos produtores.\nO equilíbrio entre a segurança das instituições financeiras e os direitos de quem produz é indispensável para a sustentabilidade de todo o setor produtivo. Decisões recentes do Judiciário reforçam a necessidade de uma análise criteriosa das cobranças realizadas em financiamentos rurais, sobretudo quando existem indícios de encargos indevidos ou de práticas contratuais incompatíveis com a legislação.\nNessas situações, a suspensão de uma execução não representa privilégio ao devedor, mas a garantia de que a cobrança ocorrerá apenas sobre os valores efetivamente devidos e transparentes. Entre os pontos que merecem atenção está a cobrança de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida.