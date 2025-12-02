A declaração recente de um diretor do Banco do Brasil de que produtores rurais em recuperação judicial “não terão crédito hoje, amanhã nem nunca mais” acendeu um alerta jurídico. A fala revela desconhecimento sobre o instituto da recuperação judicial e afronta princípios constitucionais, como a livre iniciativa e a função social da empresa, além de contrariar normas do próprio sistema financeiro, que vedam práticas discriminatórias e abusivas no crédito.\nA recuperação judicial prevista na Lei nº 11.101/05 preserva a atividade produtiva, mantém empregos e permite a reorganização financeira de empresas viáveis. Negar crédito de forma genérica e permanente a quem recorre a esse direito significa punir o exercício regular de um mecanismo legal. É colocar a própria lei no banco dos réus, como se servir-se dela fosse um ato ilícito.