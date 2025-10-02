Goiânia é, por três anos consecutivos, a terceira capital que mais vende imóveis no país, segundo dados da Brain Inteligência Imobiliária. Em 2024, a valorização do metro quadrado na cidade foi de 17%. Somente nos seis primeiros meses de 2025 essa valorização já alcançou o patamar de 12%. Mas o que está por trás de um crescimento tão acentuado desse setor? Esse crescimento continuará?\nO mercado imobiliário está diretamente vinculado à economia. Quando o país cresce, as taxas de desemprego caem, a renda familiar aumenta e com mais dinheiro circulando, é natural que mais empresas surjam. Com isso, sobe a demanda por moradia e espaços para empresas se instalarem e expandirem suas atividades. O crescimento do PIB é motor para o crescimento imobiliário. Trimestre a trimestre, o PIB do país vem superando as expectativas.