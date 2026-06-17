A classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos deve ser analisada fora do espectro da polarização política e das paixões ideológicas para se entender o real significado de seus efeitos no combate ao crime organizado protagonizado por organizações como estas que são das mais poderosas facções que atuam em escala transnacional.\nVamos focar nos impactos na cooperação jurídica e policial internacional, que é fundamental para o combate e repressão de criminosos que atuam além das fronteiras e jurisdições dos países soberanos exigindo assim a junção de inteligências na investigação, na captura de criminosos e no desmantelamento de operações e de esquemas multimilionários de tráfico, contrabando, jogos e de lavagem de dinheiro.