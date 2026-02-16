A entrada em vigor da Resolução BCB nº 520 não representa apenas mais uma normativa burocrática no Diário Oficial; ela marca uma virada histórica e definitiva para o mercado financeiro brasileiro. Com essa medida, o Banco Central (BC) institui, de vez, as “regras do jogo” para os criptoativos em território nacional. Para investidores, gestores e empresas do setor, a mensagem enviada pela autoridade monetária é cristalina: o tempo do amadorismo e das aventuras digitais acabou. Estamos, agora, diante da “profissionalização compulsória”.\nA nova norma impõe um verdadeiro choque de governança corporativa. As empresas que operam neste ecossistema deixam de ser meras plataformas digitais para se tornarem, obrigatoriamente, Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV). Essa mudança de nomenclatura carrega um peso jurídico imenso. Não se trata apenas de uma nova sigla, mas da exigência de estruturas de controle interno robustas e auditáveis.