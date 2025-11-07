Em 2025, o Brasil enfrenta um cenário alarmante: mais de 7 milhões de empresas estão inadimplentes, de acordo com dados recentes divulgados pela Serasa. Destas, 6,8 milhões são micro e pequenas empresas (MPEs), responsáveis por quase 99% dos CNPJs ativos do país e fundamentais para a geração de emprego e renda.\nO montante das dívidas em aberto já atinge a impressionante marca de R$ 141 bilhões, revelando a vulnerabilidade estrutural do setor produtivo e os efeitos diretos de um ambiente macroeconômico adverso, marcado pela manutenção da taxa Selic em patamares elevados.\nA política de juros altos, adotada como instrumento de controle da inflação, trouxe consequências severas para o universo empresarial. O encarecimento do crédito elevou o custo do capital de giro, tornando-o inacessível para milhares de companhias.