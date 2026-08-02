O jurista Joaquim Falcão no seu mais recente livro Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia analisa com muita propriedade um conluio existente entre os três poderes do Estado brasileiro, que gera uma crise no sistema de freios e contrapesos, configurado pela separação constitucional, que deve existir entre eles, como uma garantia básica da democracia.\nPois bem, o sistema de freios e contrapesos foi concebido e estruturado para que o poder freie o poder, a fim de que a democracia não seja ameaçada e enfraquecida. Portanto, a independência e a harmonia entre os poderes têm como objetivo precípuo a defesa da democracia, cujo fundamento é garantir as liberdades individuais e impedir o governo de poucos sobre muitos.\nComo afirma Falcão, em sua obra, o conluio entre os Poderes mina o sistema de freios e contrapesos. E gera uma oligarquização deles e ameaça à democracia, como atualmente ocorre no Brasil. E, em nome da democracia, esses poderes se tornam eles próprios oligárquicos. Organizam-se cada vez mais em parceria, entre si, para tal qual uma oligarquia, tirar proveito do Estado.