Em análise recente para a Forbes, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e uma das principais referências do setor, afirmou que 2026 será um ano decisivo para a sobrevivência econômica do produtor rural brasileiro. A avaliação reflete o agravamento de uma crise que se consolidou em 2025, quando, apesar de boas safras, o agronegócio foi atingido por uma combinação adversa de margens comprimidas, volatilidade das commodities e aumento expressivo do endividamento.\nEsse cenário levou a um recorde histórico de pedidos de recuperação judicial (RJ), que passaram de exceção a instrumento recorrente de enfrentamento da crise. Dados da Serasa Experian evidenciam a deterioração financeira no campo. No terceiro trimestre de 2025, foram registrados 628 pedidos de recuperação judicial, alta de 147% em relação ao mesmo período de 2024 e o maior volume desde o início da série histórica, em 2021.