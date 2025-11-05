A campanha Novembro Azul nasceu em 2003 na Austrália, quando dois amigos, Travis Garone e Luke Slattery, criaram o movimento “Movember” (junção de moustache e November), incentivando homens a deixarem o bigode crescer para chamar atenção à saúde masculina. A ideia rapidamente se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 2008, por meio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que transformou o movimento em uma campanha nacional de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.\nSegundo dados do INCA - 2025, o câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente em homens no Brasil, representando cerca de 71.800 mil novos casos. A doença é responsável por aproximadamente 15 mil mortes por ano, reforçando a necessidade do rastreamento regular e anual. A incidência aumenta com a idade, sendo mais comum após os 50 anos, embora homens com histórico familiar do câncer devam iniciar o acompanhamento mais cedo.