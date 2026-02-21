No dia 21 de fevereiro, a Unimed Goiânia completa 48 anos de história. Mais do que celebrar uma trajetória, esta data nos convida a refletir sobre o papel que uma cooperativa de saúde exerce na construção da nossa querida capital.\nAo longo dessas quase cinco décadas, acompanhamos as transformações de Goiânia, o crescimento da população, as mudanças no perfil de consumo e, principalmente, os desafios cada vez maiores da saúde suplementar. Permanecer relevante nesse cenário exige mais do que expansão. Exige responsabilidade.\nSer uma cooperativa significa colocar pessoas no centro das decisões. Nossos cooperados são médicos que escolheram exercer sua profissão dentro de um modelo coletivo. Nossos beneficiários são famílias que confiam à Unimed Goiânia algo que não admite erro: o cuidado com a própria saúde.