A agricultura brasileira no geral – e a goiana em particular – está no centro de um debate global que exige fatos para muito além das narrativas desconectadas da realidade. É fundamental desmistificar a imagem injusta de predadores ambientais que, por vezes, é atribuída ao nosso setor. Não é discurso, é dado: somos modelo de produtividade e conservação.\nEssa afirmação não é meramente retórica. Vem sustentada por números robustos e uma legislação ambiental que é talvez a mais rigorosa do planeta. A recente divulgação do estudo “Atribuição, uso e ocupação do solo no Brasil”, da Embrapa Territorial, durante a COP 30, em Belém, reforça essa realidade.\nO Brasil mantém impressionantes 65,6% do seu território nacional com vegetação nativa intocada. Deste montante, cerca de 29% das matas nativas estão conservadas dentro de propriedades rurais. Isso demonstra o compromisso ativo dos produtores com o equilíbrio ambiental. Para cada hectare dedicado às atividades agropecuárias, há 2,1 hectares de vegetação nativa em todo o país.