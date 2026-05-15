O uso de dados atravessa um dos momentos mais acelerados da última década, com impacto direto no setor de telecomunicações. Projeções de consultorias como Gartner e IDC indicam que mais de 80% das empresas devem ampliar seus investimentos em plataformas de análises e inteligência em 2026.\nEsse avanço expõe um desafio estrutural relevante: a escassez de talentos no setor. O déficit global de profissionais especializados ultrapassa 1,5 milhão de vagas não preenchidas, enquanto habilidades relacionadas à análise de dados e IA figuram entre as mais demandadas no mundo, segundo o World Economic Forum. O tema vai além da formação técnica e envolve uma mudança estrutural na forma como as empresas operam e tomam decisões.\nDados deixaram de ocupar uma função operacional para se consolidarem como o centro das decisões de negócio. Empresas capazes de estruturar, governar e ativar suas informações passam a operar com mais eficiência, previsibilidade e capacidade de adaptação.