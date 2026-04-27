Vivemos um momento em que a previsibilidade se tornou um artigo de luxo. Com a transição de poder entre potências globais, conflitos ativos no Oriente Médio e na Ucrânia, além do crescente protecionismo econômico, o atual cenário geopolítico é de altíssima instabilidade.\nEsse clima de incerteza e ansiedade se agravou recentemente com o colapso do Banco Master, uma fraude que expôs a fragilidade de promessas de rentabilidade excessiva no sistema financeiro e resultou em um rombo de R$ 52 bilhões. Diante de um quadro onde o chão parece ceder, a reação natural da maioria das pessoas é a paralisia pelo medo.\nQuando a economia global enfrenta volatilidade, inflação e um crescimento anêmico, e o sistema financeiro revela armadilhas disfarçadas de investimentos brilhantes, ocorre um movimento humano e financeiro muito lógico: a fuga do capital para portos seguros, como o Real Estate.