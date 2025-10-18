A liberdade de expressão integra o rol dos direitos fundamentais de primeira geração — as liberdades individuais — que marcaram a ruptura entre o Estado de Direito contemporâneo e o Estado absolutista do Antigo Regime. Sob aquele sistema, inexistia segurança jurídica contra o arbítrio do poder governamental, bem como liberdades políticas minimamente garantidas. Esse direito essencial à democracia levou séculos para ser consolidado. Ainda hoje, não é incomum presenciar jornalistas e políticos sendo presos ou assassinados em decorrência do exercício da liberdade de expressão.\nOs governos da Rússia e a Venezuela, por exemplo, são notórios na perseguição de jornalistas e oposicionistas políticos, enquanto em países como Coreia do Norte, China e Arábia Saudita o controle do governo sobre as informações e veículos de comunicação é tão rígido que nem se conhece oposições e opiniões divergentes. Na maioria dos países que hoje, em maior ou menor grau, podem ser considerados Estados democráticos de direito, a perseguição por crimes políticos ou de opinião é oficialmente banida, ainda que eventualmente ocorram rompantes de censura e retaliação.