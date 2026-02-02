Em uma era de fake news e polarização política, uma frase atribuída a Lavrentiy Beria, o temido chefe da polícia secreta soviética stalinista, ecoa como alerta: “Dê-me o homem e lhe darei o crime”. Essa declaração, resume o cinismo do totalitarismo e revela como os déspotas manipulam a justiça para eliminar inimigos, invertendo o princípio de “inocente até que provem o contrário”.\nBeria (1899-1953), georgiano como Stalin, ascendeu na hierarquia comunista nos anos 1920. Em 1938, assumiu a NKVD (antecessora da KGB) durante o Grande Terror (1936-1938), um período sangrento que resultou em pelo menos 700 mil execuções e milhões enviados a campos de trabalho forçado, os gulags. Historiadores como Robert Conquest, em “The Great Terror”, descrevem quotas de prisões impostas pelo ditador, para a “sua” polícia: fabricavam-se acusações contra alvos pré-selecionados — de generais a camponeses.