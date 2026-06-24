A discussão sobre o fim da escala 6x1 deixou de ser restrita ao Direito do Trabalho e passou a ocupar as redes sociais, o Congresso Nacional e o cotidiano de milhões de brasileiros. Mais do que uma pauta trabalhista, trata-se de um debate social, econômico e humano.\nÉ impossível ignorar que a atual dinâmica de trabalho afeta diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores. Em setores como comércio, serviços, alimentação e hotelaria, a escala de seis dias trabalhados para apenas um de descanso cria rotinas desgastantes. Muitos trabalhadores passam mais tempo em deslocamentos e jornadas do que convivendo com suas famílias. O aumento dos casos de ansiedade, burnout e adoecimento emocional ajuda a explicar por que esse tema ganhou tanta força.\nAo mesmo tempo, a discussão não pode ser conduzida apenas pela emoção. A redução da jornada gera impactos econômicos relevantes, especialmente para pequenas e médias empresas, responsáveis por grande parte dos empregos formais no país. Em muitos segmentos, a operação depende justamente de escalas contínuas para manter o funcionamento durante toda a semana.