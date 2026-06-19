A reforma do Poder Judiciário não é pauta corporativa. É bandeira da sociedade brasileira que a advocacia tem o dever de empunhar. Não como espectadora, mas como protagonista. Os advogados brasileiros têm a obrigação de buscar o aprimoramento do sistema de freios e contrapesos por meio da participação democrática dessa que é uma categoria que existe para defender a Constituição e os direitos dos cidadãos.\nÉ com esse espírito que nesta sexta-feira o sistema nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realiza atividades simultâneas em cada um dos 27 estados brasileiros. É iniciativa que busca debater e consolidar as contribuições da advocacia com a permanente evolução do sistema de justiça.\nAs propostas que dela resultarem serão dirigidas ao próprio Supremo Tribunal Federal (STF), e é preciso dizer com franqueza: reformar a Corte exige dela autolimitação institucional, o que torna o diálogo mais complexo e exige coragem de todos os lados envolvidos na discussão.