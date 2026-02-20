A judicialização da saúde tem se consolidado como realidade no Brasil, trazendo uma questão estratégica: como conciliar demandas judiciais com planejamento orçamentário para garantir justiça coletiva? A resposta está em compreender que esse é, fundamentalmente, um desafio de planejamento.\nPlanejamento e gestão são dimensões complementares da ação estatal. O planejamento define estrategicamente as políticas públicas; a gestão conduz a implementação cotidiana. Quando bem integrados, ampliam a atuação do Estado, promovem continuidade administrativa e otimizam recursos. O caminho é incorporar o passivo judicial ao planejamento, incluindo bens e serviços judicializados nos programas dos anos seguintes.\nA Lei Orçamentária Anual (LOA) de Goiânia 2026 representa uma oportunidade de aprendizado. Destina R$ 2,29 bilhões à saúde em seis programas: Moderniza SUS, Goiânia Tem Especialista, Atenção Primária Perto de Você, Divulgação, FarmaSUS e Vigilância que Protege.