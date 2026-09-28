Na semana do primeiro turno das eleições, o Brasil vive dias decisivos. A escolha dos representantes exige reflexão e responsabilidade cívica de cada cidadão. Não basta apenas comparecer às urnas; a sociedade civil organizada tem a missão de trazer ao centro do debate propostas voltadas para o desenvolvimento econômico e social de Goiás e de todo o País.\nÉ nesse momento que precisamos ampliar a capacidade de ouvir, compreender diferentes pontos de vista e discutir os desafios que estarão diante dos futuros governantes. Um debate saudável, respeitoso e democrático fortalece nossas instituições e ajuda a construir decisões públicas mais conectadas às necessidades da sociedade.\nCom o propósito de qualificar esse diálogo, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) realiza desde maio a série de encontros Brasil em Movimento. Trouxemos à Casa da Indústria analistas de destaque na leitura do cenário nacional, como Caio Coppolla, Felipe Nunes (Quaest), Murilo Hidalgo (Paraná Pesquisas) e Andrei Roman (AtlasIntel). No dia 6 de outubro, o ciclo terá continuidade com a participação do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, reforçando uma iniciativa permanente para estimular a reflexão e o debate sobre temas que impactam o desenvolvimento, independentemente do calendário eleitoral.