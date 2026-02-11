Em 2026, a disputa eleitoral já não se limita às urnas. Ela acontece, cada vez mais, no território da percepção. Nas redes sociais, vídeos extremamente convincentes circulam com velocidade impressionante. Um médico renomado recomenda um “tratamento revolucionário”. Pessoas comuns aparecem emocionadas pedindo ajuda. Cenas engraçadas, chocantes ou indignantes viralizam como se fossem registros autênticos do cotidiano. Em muitos casos, nada daquilo é real.\nQuando a imagem e a voz de figuras públicas, como Drauzio Varella, são usadas para aplicar golpes, o problema ultrapassa o estelionato. Trata-se de um ataque direto à confiança social. A inteligência artificial tornou barato, rápido e acessível fabricar rostos, vozes e narrativas capazes de enganar milhões em poucos minutos, explorando exatamente aquilo que sustenta o debate público: a crença de que estamos vendo algo verdadeiro.