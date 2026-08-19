O câncer continuará sendo um dos maiores desafios da saúde pública nas próximas décadas. O envelhecimento da população, o aumento da obesidade e outros fatores relacionados ao estilo de vida fazem com que o número de casos cresça ano após ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 704 mil novos casos por ano no triênio 2023 - 2025, um dos maiores volumes da nossa história. Esse crescimento pressiona o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar.\nO Brasil avançou significativamente na assistência oncológica. Atualmente, centros especializados espalhados pelo país oferecem tratamento de qualidade, com resultados semelhantes aos de países desenvolvidos quando o paciente chega ao serviço especializado nas mesmas condições clínicas.\nO desafio, portanto, não está apenas em tratar. Está, principalmente, em quando o paciente chega para ser tratado.