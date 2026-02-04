Os materiais perfurocortantes (agulhas, seringas, pinças, lâminas, vidros) e outros objetos pontiagudos ou cortantes como latas e espetos de churrasco, são caracterizados por causar perfurações ou cortes e, de estarem contaminados com agentes biológicos. Gerados em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e até em domicílios, seu descarte inadequado representa um duplo desafio: contaminação ambiental e saúde pública.\nNo quesito ambiental, quando estes materiais não são gerenciados de forma adequada, seja descarte no lixo ou aterros sanitários, podem lixiviar substâncias químicas e biológicas, contaminando solo e corpos hídricos, causando mortandade de animais e disseminando patógenos na cadeia alimentar. Descontaminar o solo ou um corpo hídrico é infinitamente mais caro do que gerenciar os resíduos adequadamente desde o início.