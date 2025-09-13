O nosso estado consolidou-se como um dos polos industriais mais dinâmicos do Brasil. Com 28 mil empresas distribuídas em 35 setores, Goiás abriga o sétimo maior parque industrial do país, reunindo desde pequenas fábricas até grandes conglomerados.\nA força do setor é evidente: 400 mil empregos diretos, mais de 1 milhão indiretos, salários acima da média estadual e uma receita anual superior a R$ 210 bilhões, equivalente a 22% do PIB goiano.\nAlém disso, a indústria contribui com mais de R$ 7 bilhões anuais em ICMS, recursos que sustentam serviços essenciais de saúde, educação, segurança e infraestrutura.\nEntre 2019 e 2023, o crescimento acumulado de 28,5%, uma média de 6,5% ao ano, demonstra vitalidade e capacidade de expansão industrial em Goiás.\nO parque industrial goiano já se destaca nacionalmente em setores como alimentação, farmacêutico, construção civil e biocombustíveis. O potencial de avanço permitiria ao estado disputar posições ainda mais altas no ranking industrial, alcançando o sexto ou até o quinto lugar no país.