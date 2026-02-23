Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento da tuberculose, as populações em situação de vulnerabilidade seguem desproporcionalmente afetadas, o que exige atenção redobrada do poder público e sociedade. A tuberculose é doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e continua sendo um dos principais desafios de saúde pública em Goiás.\nSegundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, Goiás registra mais de mil novos casos da doença por ano. A maior parte, em grupos sociais com condições de vida marcadas por desigualdade: pessoas em situação de rua, privados de liberdade, indígenas, imigrantes e pessoas vivendo com HIV.\nEssas populações enfrentam barreiras no acesso aos serviços de saúde, moradia precária, alimentação inadequada e maior exposição a fatores de risco. Em ambientes de confinamento como presídios a transmissão é facilitada pela superlotação. Já nas ruas, a dificuldade em manter o tratamento contínuo aumenta o risco de abandono e de desenvolvimento da tuberculose resistente.