A advocacia trabalhista chega a 2026 diante de um cenário paradoxal. De um lado, a Justiça do Trabalho está institucionalmente mais fortalecida do que em anos recentes. De outro, enfrenta desafios relevantes decorrentes do progressivo tensionamento de suas competências, especialmente a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).\nNos últimos anos, a Justiça do Trabalho reafirmou sua centralidade na tutela das relações laborais. Superou discursos de esvaziamento de sua competência, ampliou sua capacidade de resposta e voltou a registrar alto crescimento no número de demandas.\nEsse fortalecimento, contudo, convive com um movimento simultâneo de restrição interpretativa. O STF tem assumido protagonismo crescente em temas tradicionalmente afetos à Justiça do Trabalho, especialmente quanto à validade de modelos contratuais, à terceirização, à negociação coletiva e também à delimitação da competência material trabalhista.