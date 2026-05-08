A configuração do espaço urbano não é meramente uma sobreposição de asfalto e concreto, ela é, fundamentalmente, uma extensão da biologia humana. Por essa razão, ao celebrarmos o Dia Mundial da Saúde no mês de abril, a data nos impôs uma reflexão técnica e ética: nossas cidades foram desenhadas para promover a vida ou para cultivar patologias? Sob a ótica de um planejador urbano, a pergunta se responde: a mobilidade urbana precária deixou de ser apenas um gargalo logístico ou uma ineficiência econômica para se tornar uma crise sanitária silenciosa.\nDe acordo com dados da Universidade de São Paulo (USP), WRI Brasil e Instituto Ar, a poluição do ar causa 51 mil mortes anuais no Brasil, superando os óbitos por acidentes de trânsito. Para o SUS, o custo direto é alarmante: 69 mil internações públicas estimadas, onerando o Estado em R$ 126,9 milhões. Nesse cenário, emerge a “Ética do Carbono” – conceito que estabelece a negligência regulatória sobre as emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEEs) não apenas uma falha administrativa, mas um dilema moral, uma vez que o ar está comprometido pela dependência de combustíveis fósseis.