Dias atrás, ouvi de uma jovem: “Sou de Pilar de Goiás. Você nunca deve ter ouvido falar, mas é uma cidadezinha de uns dois mil habitantes em que uma grande mineradora decidiu se instalar. Ficamos animados com a chegada dos novos empregos e as ruas cheias de gringos. Só que, depois de um tempo, foram todos embora deixando para trás buraco e sujeira pra tudo quanto é canto.”\nSim, ela estava certa. Nunca tinha ouvido falar de Pilar de Goiás. Mesmo assim, sua história me tocou profundamente. Mais uma região “passada pra trás” por não ter conseguido negociar os seus valiosos recursos naturais para o bem-estar de sua própria população.\nMas a história não acaba por aí. Segundo a mesma jovem, vários habitantes da cidade ainda queriam por tudo que a empresa voltasse. “Eita, povo ignorante”, pensei. Mas, pensando melhor, talvez o ignorante seja eu. Quem não quer emprego? Quem não quer dinheiro? Quem não quer progresso?