Muito se fala sobre crescimento econômico, mas um aspecto merece cada vez mais atenção: como fazer esse crescimento chegar às pessoas e fortalecer as comunidades onde elas vivem. É justamente nesse ponto que o cooperativismo de crédito demonstra sua relevância.\nAo longo dos últimos anos, o modelo deixou de ser uma alternativa para se consolidar como um dos pilares do sistema financeiro brasileiro. Hoje, reúne mais de 19 milhões de associados, 753 cooperativas e um patrimônio superior a R$885 bilhões em ativos. Em apenas dez anos, o setor registrou crescimento de 575% em ativos e de 170% no número de associados, demonstrando que esse modelo cresce porque coloca as pessoas no centro das decisões.\nExiste uma diferença importante entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira tradicional. No cooperativismo, o associado também é dono do negócio. Isso significa que os resultados retornam para quem é associado e permanecem circulando na economia local, impulsionando empresas, produtores rurais, famílias e novos empreendedores.