O amadurecimento das políticas e da gestão cultural no Brasil tem se dado a passos largos. Para isso, as pesquisas dos hábitos no setor funcionam como indicadores e vigorosos pilares para a demarcação de novos avanços. É através delas que podemos no enxergar e ver por onde estamos caminhando. Na última quinta-feira (14/08) chegou a vez de Goiânia e a consultoria especializada JLeiva entregou para os presentes na Vila Cultural Cora Coralina os fatos e números recentes de pesquisa realizada por meio do Instituto Datafolha: Cultura nas Capitais.\nÉ como nos ver no espelho. E é claro, em se tratando de música e gastronomia, o pequi e o sertanejo surgem tecnicamente empatados: 62% dos entrevistados citam o sertanejo como estilo musical predileto e 60% apontam o pequi e suas combinações na preferência da gastronomia típica. Sem surpresa, a Pecuária de Goiânia é o evento mais citado, lembrado por 11% dos entrevistados, índice muito superior à média das capitais para este tipo de evento (1%) e só atrás de Rio Branco, capital do Acre (16%).