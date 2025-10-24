No final de 2024, os goianienses presenciaram a nossa cidade em estado de abandono. Goiânia estava suja e desorganizada, a saúde sob intervenção estadual, um imenso déficit de vagas na educação e trânsito conturbado. A população estava descrente, sentindo falta de uma atuação firme, eficiente e que, de fato, resolvesse os seus problemas.\nEste foi o cenário que herdamos, com mais de R$ 5 bilhões em dívidas. Após dez meses de muito trabalho, a cidade começa a se erguer e, aos poucos, vamos conseguindo colocar as coisas em ordem. Hoje, a nossa capital completa 92 anos e, mesmo que ainda haja muito a ser feito, podemos comemorar que Goiânia está voltando a ser protagonista de sua história.\nEncaramos de frente o desafio da saúde e, em poucos meses, restabelecemos serviços antes paralisados. Reabrimos o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), retomamos o Samu com 22 novas ambulâncias, contratamos mais de 260 novos profissionais e estabelecemos atendimento pediátrico 24 horas por dia em todas as unidades de emergência.