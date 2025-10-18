No mês de outubro, celebra-se o Dia do Médico — uma data que convida à reflexão sobre os desafios e a relevância dessa profissão no Brasil. Segundo a mais recente Demografia Médica, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o país reúne hoje 575.930 médicos ativos, o que representa cerca de 2,81 profissionais para cada mil habitantes.\nEm Goiás, o crescimento foi expressivo: em 2010 havia 9.522 médicos; em 2024 já são 21.215, o que significa 2,93 médicos por mil habitantes. Goiânia concentra a maioria desses profissionais, mais de 12 mil, quase 60% do total estadual.\nPor trás desses números está uma realidade que vai além da técnica: o exercício da medicina exige atualização constante, resiliência e, sobretudo, humanidade. O avanço da telemedicina e da inteligência artificial são exemplos dos novos tempos.