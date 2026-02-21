Domingo, 14 de fevereiro. A caminho de Veneza, parada em Verona para visitar a Basílica de San Zeno, maravilha românica consagrada em 807, posta abaixo pelos húngaros cem anos depois e refeita no século 12. A turba foliona ocupa a praça em frente e começa o Carnaval. A igreja é fechada.\nCrianças e velhos, adolescentes e adultos, estão todos de fantasia. Bebe-se pouco, o erotismo é comedido, não há música ao vivo nem em alto-falantes —e ninguém está macambúzio. Tomo Aperol em copo de plástico, acompanho o corso, zanzo pelas ruas cheias de alegria, aprecio o crepúsculo da ponte de Castelvecchio. San Zeno só amanhã.\nSegunda-feira. Não há placa indicando a coluna da cripta com uma inscrição em latim. Gina, a guia, me leva até ela, a ilumina com o celular e a boa pedra proclama: “Adaminus di Sancto Giorgio me fecit”, ou seja, Adão de são Jorge me fez.