A divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é sempre um convite à reflexão. Mais do que um ranking, o principal indicador da educação brasileira mede a aprendizagem dos estudantes e sua permanência na escola. Neste ano, Goiás voltou a figurar entre os destaques nacionais, superando a média brasileira em todas as etapas da Educação Básica.\nOs números revelam uma trajetória construída ao longo do tempo, sustentada por políticas públicas, formação continuada de professores, fortalecimento da gestão escolar e compromisso permanente com a aprendizagem.\nNa mesma semana da divulgação do IDEB, mais de cinquenta diretores de escolas de diferentes estados brasileiros participaram do Congresso Educacional Brasil–Finlândia, realizado em Porto de Galinhas (PE). Em meio às discussões sobre um dos sistemas educacionais mais respeitados do mundo, Goiás foi citado como exemplo brasileiro de evolução consistente. A referência despertou uma pergunta inevitável: o que aproxima Goiás da Finlândia?