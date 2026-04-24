A queda do dólar para patamares inferiores a R$ 5,00 consolida um engano perigoso entre produtores goianos: câmbio baixo não é segurança econômica. O real problema não é o dólar voltar a R$ 5,50, mas Goiás permanecer exportando commodities brutas enquanto mercados sofisticados se regionalizam. A janela cambial atual não é estabilidade, mas oportunidade de transformação estrutural. Quem não a aproveitar se tornará periférico.\nConecte o ponto entre Bab el-Mandeb e sua saca de soja. Tensões no Oriente Médio elevam o frete a US$ 10 mil por contêiner—um imposto invisível de 15% a 20% sobre a rentabilidade da soja goiana no Porto de Santos. O Estreito de Ormuz e Bab el-Mandeb concentram 30% do fluxo de commodities globais e qualquer choque dispara volatilidade de frete que reduz margens antes dos grãos saírem do silo.