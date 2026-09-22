A dor faz parte da vida. Em algum momento, todos nós sentimos dor: depois de uma queda, uma cirurgia, uma cólica renal, ou até mesmo diante de uma grande perda emocional. A dor é uma forma de comunicação do nosso organismo, um sinal de que algo não está bem e precisa ser observado.\nA dor é uma experiência desagradável que envolve não apenas o corpo, mas também o cérebro, as emoções e as experiências de cada pessoa. Por isso, duas pessoas com o mesmo problema podem sentir dores completamente diferentes. Medo, ansiedade, tristeza, estresse, preocupação e falta de sono podem aumentar muito a intensidade da dor.\nNa maioria das vezes, a dor aparece quando alguma parte do organismo sofre uma agressão, como um corte, uma queimadura ou uma inflamação, essa é a dor nociceptiva. Os nervos levam essa informação até o cérebro, que interpreta o estímulo como dor. Também existem dores causadas pelo comprometimento dos nervos, que podem ser descritas como queimação, choques ou formigamentos, conhecida como dor neuropática.