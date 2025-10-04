Bachtrack é uma organização que todos os anos tabula apresentações de música clássica ao redor do planeta. No ano passado, pesquisou 30.774 concertos, óperas e recitais em 48 países, anotando repertórios e regentes. Como acontece desde o começo do século, os dois compositores contemporâneos mais tocados em 2024 foram John Williams e Arvo Pärt.\nO americano John Williams, de 93 anos, todos conhecem. Compositor predileto de Steven Spielberg, fez a trilha sonora de “Tubarão” e “Guerra nas Estrelas”, “Jurassic Park” e “Harry Potter”. Ganhou cinco estatuetas do Oscar e contêineres cheios de barras de ouro -não por ser clássico, e sim um fenômeno pop.\nO estoniano Arvo Pärt é um fenômeno de outra cepa. Seu universo sonoro é o do erudito puro, duro e cabeludo: começou a compor à sombra do sistema dodecafônico e enveredou pelo minimalismo. Embora não tenha nada a ver com Arnold Schoenberg ou John Cage, pertence ao mesmo clã.