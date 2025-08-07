É de conhecimento que uma das missões, mais que fundamentais, da Defensoria Pública consiste na defesa de acusados de crimes. Mais do que isso, atua como órgão da execução penal e tem por missão garantir que os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 aos apenados sejam respeitados. Diante dessa missão, de envergadura constitucional, comumente se indaga: e as vítimas? Quem defende? Pois bem, é também a Defensoria Pública.\nDentre as missões de garantir o acesso à justiça de grupos vulnerabilizados, destaca-se o papel da Defensoria na assistência qualificada à vítima de violência doméstica. Prevista no artigo 28 da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a assistência à vítima pela Defensoria assume relevância no dia a dia das mulheres que enfrentam as dores do rompimento abrupto e violento.