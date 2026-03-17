Nunca as crianças souberam tanto sobre o mundo e, talvez, nunca tenham precisado tanto de adultos que lhes mostrem como viver nele. Em poucos segundos, um estudante pode pesquisar conteúdos, assistir a aulas de qualquer parte do planeta, aprender novas habilidades e navegar por universos digitais que até pouco tempo não faziam parte da infância.\nA geração atual cresce cercada de informação, tecnologia e possibilidades. É uma geração curiosa, criativa, conectada e cheia de potencial. As crianças de hoje desenvolvem, desde cedo, competências como pensamento digital, rapidez na busca de informações e a capacidade de transitar entre diferentes linguagens e plataformas. Há talento, sensibilidade e inteligência nessa geração que chega.\nAo mesmo tempo, alguns dados despertam a atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma parcela significativa de jovens no mundo enfrenta desafios relacionados ao bem-estar emocional, sendo a ansiedade uma das questões mais observadas nessa fase da vida. No Brasil, pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicam que 30% dos adolescentes relatam sintomas relacionados à ansiedade, um número que tem mobilizado reflexões importantes nas áreas da educação e da saúde.