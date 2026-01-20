Em um País marcado por desigualdades regionais e dificuldades na consolidação de políticas públicas estruturantes, os dados recentes sobre a qualidade da rede hospitalar pública brasileira trazem um ponto relevante para reflexão. A eficiência da saúde pública não pode ser medida apenas por números absolutos, mas pela capacidade de organizar serviços de qualidade em relação à população atendida.\nUm levantamento nacional inédito que mapeou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil colocou o Estado de Goiás em posição de destaque, quando o critério analisado é a proporção de unidades de excelência em relação à população. Com cerca de 7,2 milhões de habitantes, Goiás concentra 10 dos 100 melhores hospitais públicos do País, o equivalente a um hospital de excelência para cada 720 mil habitantes, desempenho que o coloca na liderança nacional.