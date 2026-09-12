O recém-lançado “Impasse” é o livro mais sombrio de André Singer. Cientista político e ex-secretário de imprensa no primeiro mandato do PT no Planalto, ele elaborou o conceito de lulismo —o reformismo fraco, com distribuição de renda sem conflitos e manutenção da ordem social que produz a desigualdade.\nO impasse a que o livro se refere vem da dificuldade de o presidente acomodar os interesses díspares da frente que o elegeu. Numa ponta está o empresariado. Ele não quer apenas o fim das aposentadorias reguladas pelo salário mínimo. Almeja, como defendeu Armínio Fraga, congelar o mínimo por nada menos que seis anos.\nA elite cosmopolita amaria capar as verbas obrigatórias da saúde e da educação. O que ela chama de “controle fiscal”, Singer traduz como “abolir as grandes despesas públicas de interesse popular”. O corolário desse programa seria a privatização ampla, geral e irrestrita, se possível, de nacos da Petrobras, das universidades públicas e, valha-me Malafaia, do SUS.