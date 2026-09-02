Toda geração encontra a forma própria de construir o futuro. Houve um tempo em que o caminho profissional era relativamente previsível: estudar, conquistar um emprego, acumular experiência e, somente depois, pensar em abrir um negócio. Para centenas de milhares de jovens, essa lógica mudou. Hoje, empreender deixou de ser o último passo da carreira para se tornar, muitas vezes, o primeiro.\nEssa mudança ajuda a explicar um movimento que ganha força. Dados de estudo feito pelo Sebrae Goiás demonstram que o estado reúne cerca de 162 mil jovens empreendedores entre 14 e 29 anos. Mais do que um dado estatístico, esse contingente revela uma geração que associa o empreendedorismo à autonomia, à realização pessoal, à inovação e ao desejo de transformar boas ideias em oportunidades.\nA pesquisa mostra uma juventude que assume responsabilidades cada vez mais cedo, amplia sua participação na economia e vem aumentando sua capacidade de geração de renda. Também evidencia um desafio importante: transformar potencial em negócios sustentáveis, inovadores e formalizados.