Nas ruas, nos bairros e nos pequenos serviços do dia a dia há uma dinâmica que muitas vezes passa despercebida, mas faz parte da economia goiana, presente em atividades que surgem de boas ideias e da necessidade imediata. Trata-se do avanço de pessoas que empreendem como microempreendedores individuais (MEI), fato que traz impacto direto no desenvolvimento econômico.\nMais do que um regime jurídico, o MEI se consolidou como um dos principais pontos de partida da atividade econômica no estado. Em Goiás, são mais de 634 mil MEI formalizados, com mais de 518 mil ativos. Ao atingirem esse número, os negócios formalizados como MEI representam 54% de todos os micro e pequenos negócios goianos, revelando uma mudança na forma de empreender, conforme aponta a “Pesquisa Perfil do MEI em Goiás - Abril 2026”, do Sebrae Goiás.