Toda empresa tem seus indicadores preferidos: faturamento, vendas, margem e participação de mercado. Todos são importantes. Mas existe um indicador que costuma sinalizar mudanças antes dos demais: o caixa.\nÉ nesse indicador que aparecem, muitas vezes antes dos relatórios, os efeitos das decisões de crescimento, investimento e expansão. Quando o caixa começa a perder força, normalmente o problema não surgiu naquele mês. Ele já vinha sendo construído há algum tempo.\nUma empresa pode registrar recordes de vendas e, ao mesmo tempo, aumentar significativamente a necessidade de recursos para sustentar a operação. Crescer também consome capital.\nEsse fenômeno é especialmente comum em setores de ciclo mais longo, como construção civil, indústria e agronegócio, atividades relevantes para a economia goiana. Contratações, estoques, investimentos e expansão exigem desembolsos antes que as receitas sejam recebidas. Quanto maior a velocidade do crescimento, maior tende a ser a necessidade de capital de giro.