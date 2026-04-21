Goiás atravessa um ciclo de expansão que ultrapassa os indicadores econômicos tradicionais. O Estado fortalece o agronegócio, diversifica sua base industrial, estimula o crescimento de pólos regionais e se posiciona como um dos ambientes mais promissores do país para novos investimentos.\nEsse cenário reflete uma transformação estrutural relevante, com impactos diretos sobre a forma como o desenvolvimento deve ser planejado, executado e sustentado ao longo do tempo, inclusive no que tange a sua distribuição de energia elétrica. A discussão sobre crescimento deixou de ser restrita ao campo técnico.\nO Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2025 aponta que a oferta interna de energia elétrica cresceu 39,7 TWh em 2024, registrando alta de 5,5% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, a participação de fontes renováveis na matriz elétrica atingiu 88,2%, posicionando o Brasil entre os líderes globais nesse aspecto.